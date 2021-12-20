Иркутск, , 08:07 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 20 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6872 человека, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 151 250 (+580 за сутки). Госпитализированы 3704 (-35 за сутки).В то же время излечился 121 091 пациент (+197 за сутки).

Ещё 574 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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