Пекин, 20 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Отношения России и Китая будут оставаться дружественными при любых изменениях на мировой арене, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Вне зависимости от того, какие изменения будут происходить в мире, китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой», — сказал он на брифинге.

Он также назвал сотрудничество Москвы и Пекина образцом взаимодоверительных отношений между великими державами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что определенные силы в мире пытаются вмешиваться во внутренние дела Китая и России под предлогом «демократии» и «прав человека» и грубо попирают международное право и общепризнанные нормы, регулирующие международные отношения.

Он отметил, что Китаю и России необходимо предпринять больше совместных действий для более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон.