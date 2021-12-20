Пекин, 20 декабря, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Новое руководство Всекитайской ассоциации журналистов (ACJA) было избрано 17 декабря в Китае, а Хэ Пин был избран председателем ассоциации, сообщает агентство Синьхуа.

snowyowls Здание «Синьхуа» в Пекина

Он был избран на первом съезде Совета ACJA 10-го созыва, в ходе которой также был принят проект поправки к уставу ассоциации.

Выступая на собрании, он сказал, что генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин и другие центральные лидеры встретились с представителями, присутствовавшими на съезде, демонстрируя большое значение, которое Центральный комитет КПК во главе с Си Цзиньпином придает работе ACJA и заботу руководства о журналистах.

В выступлении Хуана Куньмина от имени Центрального комитета КПК были выдвинуты особые требования к работе ACJA и журналистов, добавил он. Забота Си Цзиньпина и Центрального комитета КПК должна быть превращена в мотивацию для журналистов лучше выполнять свои обязанности, отметил Хэ.

Будучи народной организацией китайской прессы под руководством КПК, ACJA должна в полной мере сыграть свою роль в руководстве персоналом средств массовой информации в распространении политики и предложений партии, вести учет времени, содействовать социальному развитию и отстаивать справедливость и равенство.