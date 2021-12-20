Ухань, Китай, 20 декабря, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Четверо человек погибли и еще восемь получили ранения после обрушения участка рампового моста в городе Эчжоу провинции Хубэй в центральном Китае, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Авария произошла около 15:36 по местному времени. По словам официальных лиц, три грузовика, находившихся на мосту, упали, а легковой автомобиль был раздавлен рухнувшим одностоечным мостом, перекрыв двустороннее движение по скоростной автомагистрали.

Неизвестное количество людей работало на мосту, когда произошла авария. Предварительное расследование показало, что перегруженный грузовик весом 198 тонн при падении развалился на две части, в результате чего вместе с ним упали два других транспортных средства.

Губернатор провинции и заместитель губернатора провинции поспешили на место происшествия, чтобы возглавить спасательные работы, а сотрудники дорожной полиции и пожарные продолжают оказывать чрезвычайную помощь. Расследование причин аварии все еще продолжается.