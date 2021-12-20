Манила, 20 декабря, 2021, 04:11 — ИА Регнум. До 208 человек возросло число погибших в результате удара тайфуна Rai («Раи») на Филиппинах. Об этом 20 декабря сообщает газета Manila Bulletin.

Пляж на Филиппинах

По последним данным, полученным от полиции страны, из-за последствий удара стихии погибли 208 человек, ещё 269 человек пострадали, без вести пропавшими числятся 52 человека.

Отмечается, что число жертв может возрасти по мере поступления информации из пострадавших районов, с которыми до сих пор отсутствует связь. По данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий, из-за тайфуна более 332 тыс. человек были эвакуированы, в настоящее время людей разместили в 274 центрах временного проживания в провинциях Южный Лейте, Лейте, Самар, Восточный Самар, Северный Самар и Билиран.

В настоящее время тайфун «Раи» движется в сторону Вьетнама. Эпицентр стихии находится в акватории Южно-Китайского моря у побережья провинции Биньдинь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 140 погибших в результате воздействия тайфуна «Раи» на Филиппинах.