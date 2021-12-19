Москва, 20 декабря, 2021, 02:51 — ИА Регнум. В одном из своих отчётов «Яндекс», работающий в России через группу нидерландских офшоров, спрогнозировал общую выручку группы компаний за 2021 год в районе 340−350 млрд рублей. Рост показателей в числе прочего ожидается от электронной коммерции («Яндекс.Маркет») и электронных продуктов — «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Ставка делается на ряд сегментов, в которых работает «Яндекс», в том числе электронную коммерцию и «поисковый бизнес».

В отчёте уточнялось, что в третьем квартале 2021 года количество поездок в сервисе Ride-hailing (наём машины с водителем) увеличилось на 44% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Между тем на сегодня в арбитраже Москвы есть не до конца рассмотренный иск минтранса Краснодарского края к ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси». В рамках этого выделенного производства ведомство пытается запретить группе передачу заказов на перевозку лицам без соответствующих разрешений.

Есть к дивизиону «Яндекс» претензии и у ФАС, которая ранее провела антимонопольное расследование, обнаружив у «Яндекса» злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска». На сегодня IT-актив пытается выйти на мировое соглашение с ведомством.

К дивизиону есть многочисленные претензии от потребителей и надзорных органов.