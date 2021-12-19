Вашингтон, 19 декабря, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Освобождение властями Азербайджана 10 армянских военных приветствуют в США. Об этом 19 декабря сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на странице в соцсети Twitter.

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«Мы (власти США) приветствуем освобождение Азербайджаном 19 декабря при поддержке ЕС 10 задержанных (военных) Армении», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представители Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила о передаче Армении 10 военнослужащих.