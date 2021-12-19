Минобороны ФРГ предложило ввести санкции против Путина
Берлин, 19 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила ввести ограничительные меры против президента России Владимира Путина и его окружения из-за ситуации с Украиной.
По ее словам, газопровод «Северный поток — 2» и окружение российского лидера должны входить в список возможных санкций против Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден дал администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого «вторжения РФ на Украину».
Разрабатываемые Вашингтоном санкции на случай возможных военных действий являются «подавляющими и немедленными» и смогут нанести «значительные издержки экономике РФ».
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