Берлин, 19 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила ввести ограничительные меры против президента России Владимира Путина и его окружения из-за ситуации с Украиной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)», — сказала она в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

По ее словам, газопровод «Северный поток — 2» и окружение российского лидера должны входить в список возможных санкций против Москвы.

«Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина и его окружение», — заключила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден дал администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого «вторжения РФ на Украину».

Разрабатываемые Вашингтоном санкции на случай возможных военных действий являются «подавляющими и немедленными» и смогут нанести «значительные издержки экономике РФ».

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