Париж, 19 декабря, 2021, 22:16 — ИА Регнум. 19 декабря в Париже состоялся финал «Детского Евровидения» 2021 года. Международный конкурс выиграла исполнительница из Армении Малена, набравшая 224 балла за исполнение песни Qami, qami («Ветер, ветер»). Об этом сообщило издание ТАСС.

Albin Olsson Евровидение

На «Детском Евровидении» Россию представлял 11-летний Таня Меженцева с композицией Mon ami («Мой друг»). По результатам голосования Меженцева с 124-мя баллами оказалась на седьмой строчке.

Предыдущими победителями «Детского Евровидения» становились Мариам Мамадашвили (Грузия, 2016 год), Полина Богусевич (Россия, 2017 год), Роксана Венгель (Польша, 2018 год), Виктория Габор (Польша, 2019 год) и Валентина Тронель (Франция, 2020 год).