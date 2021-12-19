Вашингтон, 19 декабря, 2021, 21:09 — ИА Регнум. 19 декабря генеральный директор киностудии Warner Bros. Энн Сарнофф сообщила, что в планы студии входит создание новых сериалов и других проектор по вселенной Гарри Поттера: «Мы хотели бы разработать больше оригинальных сериалов о Гарри Поттере. Мы регулярно общаемся с Джоан Роулинг и ее командой», — заявила Энн Сарнофф на конференции, организованной компанией Bloomberg.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания Гарри Поттер или Мальчик-Который-Выжил

Франшиза «Гарри Поттер» является самым прибыльным проектом в истории Warner Bros. Восемь фильмов, вышедших в период с 2001 по 2011 годы, принесли киностудии более 7,7 миллиарда долларов. Два фильма «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», являющиеся приквелом к основной серии фильмов, заработали около 1,5 миллиарда долларов.

Третий фильм «Фантастически твари: Тайны Дамблдора» выйдет в мировой прокат 6 апреля 2022 года. Премьера в России состоится на следующий день, 7 апреля.