Ньюкасл, Великобритания, 19 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. 19 декабря в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел крупной поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:4. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Манчестер Сити»

Забитые мячи: Рубен Диаш (Жоау Канселу 5') — 0:1, Жоау Канселу (Рияд Марез 27') — 0:2, Рияд Марез (Александр Зинченко 63') — 0:3, Рахим Стерлинг (Габриэл Жезус 86') — 0:4.

Желтые карточки получили Исаак Хайден (21'), Родри (25') и Бернарду Силва (30'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.

Статистика матча («Ньюкасл"/ «Манчестер Сити»)

Удары 5/18

Удары в створ 1/7

Владение 29%/71%

Угловые 3/6

Нарушения 9/6

Составы команд:

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Джамаал Ласселс, Мэтт Ритчи, Джейкоб Мерфи, Райан Фрейзер, Исаак Хайден (Шон Лонгстафф, 61'), Микел Алмирон (Джеф Хендрик, 80'), Джо Уиллок (Аллан Сен-Максимен, 46'), Жоэлинтон, Каллум Уилсон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Рубен Диаш (Джон Стоунс, 70'), Жоау Канселу, Родри (Фернандиньо, 68'), Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Рияд Марез (Кол Палмер, 77').

«Манчестер Сити», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 44 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Ньюкасл» с десятью очками остался на предпоследней девятнадцатой строчке.