Дамаск, , 17:10 — REGNUM В ходе боевых действий в Сирии и Ливии российские комплексы ПВО ближнего действия ЗРПК «Панцирь-С» сбили более 40 турецких беспилотников Bayraktar и Anka. Об этом 19 декабря передает «Россия 1».

По данным начальника управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС РФ Александра Новикова, в районе Идлиба военнослужащие наблюдают три БПЛА Bayraktar.

Ранее российские зенитные комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», стоящие на вооружении армии Сирии, отразили атаку ВВС Израиля.