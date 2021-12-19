Таганрог, Ростовская область, , 17:03 — REGNUM В Ростовской области после падения дерева на контактную троллейбусную сеть загорелся автобус с пассажирами. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 декабря.

В Таганроге загорелся автобус ГУ МЧС России по Ростовской области

Инцидент случился на пересечении улиц Дзержинского и Морозова в Таганроге. Короткое замыкание пришлось на кузов автобуса, курсирующего по маршруту №31. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

В автобусе находились около 40 человек. Одна пассажирка получила травму носа, женщина госпитализирована.

На месте работали восемь человек и две единицы техники.