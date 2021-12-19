Москва, , 13:59 — REGNUM Театральный режиссёр Римас Туминас, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок и балетмейстер Борис Эйфман удостоены премий правительства РФ в области культуры. 19 декабря об этом сообщается на сайте правительства России.

Режиссёр Римас Туминас Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий деятелям культуры 17 декабря. Премий за достижения в области культуры также удостоены авторы телевизионной программы «Умницы и умники» и анимационного сериала «Простоквашино», создатели молодёжной музейной лаборатории «Пушкинский.Youth» и нового инновационного комплекса Тульского государственного музея оружия.

«Красноярский театр юного зрителя» удостоен премии правительства РФ им. Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Премии «Душа России» за вклад в развитие народного творчества присуждены дирижёру Константину Абабкову, хореографу Юрию Николаеву, мастеру декоративно-прикладного искусства Владимиру Бурчевскому, руководителю фольклорного ансамбля «Ладанка» Наталье Арининой и исполнителю башкирских эпосов Илгаму Байбулдину.

Премия правительства за лучшую театральную постановку 2021 года по произведениям отечественной классики присуждена Хабаровскому краевому театру юного зрителя, Кировскому государственному театру юного зрителя и Севастопольскому театру юного зрителя. Лауреатам премий будут вручены почтенные знаки и дипломы, а также денежная часть в размере от 300 тыс. рублей до 3 млн рублей.