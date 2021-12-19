Москва, 19 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. На будущей неделе президент России Владимир Путин будет принимать участие в заседании коллегии Минобороны РФ. Об этом 19 декабря сообщает телеканал «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Помимо того, указывается, что, как ожидается, российский лидер также проведет совместное заседание Госсовета и совета по науке и образованию.

Кроме того, на следующей неделе состоится традиционная ежегодная большая пресс-конференция глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых западных странах обнаружилась нехватка препаратов для ревакцинации от COVID-19.