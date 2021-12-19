Новосибирск, , 13:38 — REGNUM В Новосибирске до конца года на маршрутах общественного транспорта запустят 100 новых экологически чистых автобусов. В качестве моторного топлива автобусов будет использоваться газ. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Автобусы

«Субсидия из областного бюджета Новосибирской области бюджету города Новосибирска предусмотрена проектом закона об областном бюджете Новосибирской области с 2023 года», — уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

Отмечается, что в следующем году запланирована поставка ещё 50 автобусов.