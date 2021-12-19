Приштина, , 11:36 — REGNUM В министерстве внутренних дел Косово 17 декабря сообщили о том, что группа из 79 афганских беженцев, получивших временное убежище в Косово, была отправлена в США.

Афганские женщины U.S. Air Force

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящее время на территории Косово проживают еще несколько сотен афганских беженцев, в соседней Албании таких беженцев 2,5 тысячи.

Конечной целью афганцев является эмиграция в США. Ожидается, что последние афганские беженцы покинут Балканы по окончанию рассмотрения их заявок, то есть осенью 2022 года. Поскольку Косово является бедной республикой и не располагает излишком средств, беженцы находятся там недолго и уезжают раньше.

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