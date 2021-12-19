Скопье, 19 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев 17 декабря потребовал, чтобы Северная Македония вновь внесла изменения в Конституцию страны.

Kremlin.ru Президент Болгарии Румен Радев

«Это было бы шагом к разрешению противоречия между Софией и Скопье», — заявил политик.

Как сообщает европейское новостное агентство Euroactiv, политик выразил убежденность в том, что соглашение о дружбе и добрососедстве между Северной Македонией не будет перезаключено. Задачей Софии Радев назвал обеспечение выполнений условий этого соглашения Скопье.

По словам болгарского политика, Северная Македония за четыре года не урегулировала все проблемы болгаро-македонских отношений, при этом все чаще используется агрессивная риторика в отношении Болгарии и из школьных учебников до сих пор не убрали тексты, описывающие ввод болгарских оккупационных войск в Македонию как захват страны нацистами. Напомним, в настоящее время в Болгарии принято реабилитировать болгарских нацистов и описывать их как «жертв коммунизма».