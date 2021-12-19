Москва, 19 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в 2022 году будут работать над формированием реестра согласий на использование коммерческих данных гражданами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава комитета Госдумы по финарынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Aksakov.ru Анатолий Аксаков

«Согласия сегодня даются направо и налево, в том числе на получение кредитов, займов и других финансовых услуг. Соответственно нам надо сформировать реестр согласий, человек должен иметь возможность управлять своими согласиями, отказываться от них для того, чтобы не злоупотребляли финансовые организации при навязывании, выдаче соответствующих финансовых услуг», — рассуждает Аксаков.

ЦБ обсуждает с кредитными организациями создание платформы согласий на использование коммерческих данных. Такой реестр должен дать возможность бизнесу и участникам финансового рынка отслеживать, кто из клиентов и на что дает или отзывает те или иные согласия, а самим гражданам — возможность управлять своими согласиями, сообщила ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Цифровой профиль гражданина» был запущен в 2020 году. Эта система интегрирована в «Госуслуги» и позволяет давать или отзывать согласия на использование данных из госисточников в кредитных организациях. Сейчас «Цифровой профиль» объединяет 27 типов сведений: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы, перечень имущества в собственности и так далее.

Читайте также:Правительство РФ выделило еще 5,5 млрд рублей на льготную ипотеку