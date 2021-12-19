Вашингтон, 19 декабря, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Пентагон занижал число жертв среди гражданского населения, погибших в результате авиацударов по Сирии, Ираку и Афганистану. Об этом 18 декабря сообщила газета The New York Times.

U.S. Air Force Авиаудар

Журналисты издания изучили более 1,3 тыс. внутренних документов военного ведомства США, посетили более сотни мест, связанных с авиаударами, и провели множество интервью с местными жителями и американскими чиновниками, бывшими и действующими. Был сделан вывод, что руководство Пентагона не занималось полноценным расследованием подобных эпизодов и не предпринимало никаких мер для их предотвращения в будущем.

Так, полноценное расследование было рекомендовано лишь в 12% от всего числа авиаударов, в результате которых могли погибнуть люди. Часто запросы о числе жертв попросту отклонялись, так как на коротких видеозаписях не было видно тел погибших. Анализ документов показал, что не были учтены сотни смертей мирных граждан, а выплаты компенсаций с американской стороны были произведены лишь в «менее, чем десяти случаях».

Как отмечает издание, в большинстве случаев жертв среди мирного населения можно было избежать, проведя более тщательную подготовку к авиаудару. Во многих случаях не учитывалось, что рядом с террористами могут находиться гражданские лица и дети. Часто качество и число кадров аэросъемки не позволяло точно установить, есть ли в районе авиаудара гражданские лица.

Представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Билл Урбан в ответ на запрос The New York Times пояснил, что ошибки, причиной который являются неполная или неверно интерпретированная информация, случаются даже «при наличии лучших в мире технологий».

«Повлекшая жертвы среди мирного населения ошибка в нанесении удара, допущенная при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач, не является поводом для дисциплинарных взысканий», — отметил Урбан. Он добавил, что командование расследует каждый заслуживающий доверия случай и выразил сожаление о каждой потерянной жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон не будет наказывать военнослужащих причастных к авиаудару по Кабулу, в ходе которого погибли десять мирных жителей, включая семерых детей.