Москва, 18 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Если Североатлантический альянс не примет предложения России по гарантиям безопасности, то Москва перейдет в режим контругроз, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Council.gov.ru Александр Грушко

По его словам, Россия дает понять, что готова разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии.

«А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины».

Накануне, 17 декабря, российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.

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