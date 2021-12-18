Сухум, , 21:35 — REGNUM Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА) призвал население республики прийти 21 декабря на митинг в Сухуме.

Республика Абхазия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Народно-патриотический Союз Абхазии, [оппозиционные] депутаты парламента призывают общественность прийти на митинг у здания Абхазского государственного драмтеатра в Сухуме 21 декабря», — говорится в обращении, принятом по итогам заседания 18 декабря.

Оппозиция также призвала правоохранительные органы «не выполнять приказы, противопоставляющие народу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Абхазии Аслан Бжания призывает жителей республики не участвовать в протестном митинге в Сухуме, который анонсировали оппозиционные партии на 21 декабря.

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