Сухум, 18 декабря 2021, 21:35 — REGNUM Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА) призвал население республики прийти 21 декабря на митинг в Сухуме.
Оппозиция также призвала правоохранительные органы «не выполнять приказы, противопоставляющие народу».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Абхазии Аслан Бжания призывает жителей республики не участвовать в протестном митинге в Сухуме, который анонсировали оппозиционные партии на 21 декабря.
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