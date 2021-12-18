Барселона, Испания, 18 декабря, 2021, 20:56 — ИА Регнум. 18 декабря в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» примет «Эльче». Матч восемнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 начнется в 20:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Барселона»

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Эрик Гарсия, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Гави, Френки де Йонг, Усман Дембеле, Абде Эззалзули, Ферран Ютлга.

«Эльче»: Эдгар, Энцо Роко, Диего Гонсалес, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Фидель, Хосан, Омар Маскарель, Иван Марконе, Лукас Бойе, Лукас.

В последний раз «Барселона» и «Эльче» играли между собой 24 февраля в матче чемпионата Испании. Та встреча завершилась крупной победой «сине-гранатовых» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Лионель Месси (48' Брэйтуэйт, 68' де Йонг) и Хорди Альба (73' Брэйтуэйт).