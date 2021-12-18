Берлин, , 20:48 — REGNUM 18 декабря в Берлине на «Олимпийском стадионе» дортмундская «Боруссия» сыграет с берлинской «Гертой». Матч семнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 начнется в 20:30 по московскому времени.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Стартовые составы команд:

«Герта»: Александер Шволов, Петер Пекарик, Никлас Штарк, Максимилиан Миттельштадт, Джордан Торунарига, Владимир Дарида, Юрген Эккеленкамп, Сантьяго Аскасибар, Марко Рихтер, Мизьян Маолида, Исхак Бельфодил.

Главный тренер: Тайфун Коркут.

«Боруссия»: Марвин Хитц, Нико Шульц, Марин Понграчич, Тома Менье, Аксель Витсель, Махмуд Дауд, Юлиан Брандт, Эмре Джан, Марко Ройс, Эрлинг Холанд, Дониэлл Мален.

Главный тренер: Марко Розе.

Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Марсель Пайгрим | Торбен Зивер | Паскаль Мюллер.