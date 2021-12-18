Сан-Себастьян, Испания, , 20:29 — REGNUM 18 декабря в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Вильярреала». Матч восемнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 завершился волевой победой «желтой субмарины» со счетом 3:1.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитым мячом в составе хозяев отметился лишь форвард сборной Швеции Александер Исак (32' Ле Норман). Голы гостей забили Жерар Морено (38' Парехо, 68' Морено) и Самуэль Чуквуэзе (90+6' Морено).

Статистика матча («Реал Сосьедад"/ «Вильярреал»)

Удары 8/15

Удары в створ 4/8

Владение 39%/61%

Угловые 5/5

Нарушения 9/15

Составы команд:

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа, Субельдия (Серлот, 82'), Муньос (Рико, 82'), Ле Норман, Мерино (Элустондо, 65'), Субименди, Оярасабаль, Янузай (Португез, 52'), Сильва (Мугуруза, 53'), Исак.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойс, Эступиньян (Педраса, 61'), Парехо, Капу (Иборра, 90'), Морено (Тригерос, 82'), Пино (Чуквуэзе, 61'), Морено, Диа (Гомес, 82').