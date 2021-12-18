Москва, 18 декабря, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Осеннюю сессию Госдумы восьмого созыва лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал самой бездарной, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Я поражен: три месяца работы новой Думы — это самый бездарный период деятельности нашего парламента. За это время не было сделано ни одного шага в интересах трудового народа!» — возмущен Зюганов.

В частности, указал парламентарий, отказались отменять пенсионную реформу.

«Причем самую подлую позицию заняли так называемые «Новые люди». Хотя ничего нового в них нет. Они действуют в русле политики единоросов, лишая пенсионеров достойной старости, а молодые семьи — будущего. И если «ЕР» «спряталась за кнопками», то «Новые люди», проголосовали, по сути, за то, чтобы мужики не доживали до пенсии, чтобы страна вымирала, а олигархи вместе с вороватыми чиновниками продолжали «хапать»!» — отметил коммунист.