Стамбул, Турция, , 16:03 — REGNUM К диалогу и сотрудничеству со странами Африки на основе принципов взаимного уважения и выгоды готова официальная Анкара. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, заявил 18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии III саммита партнерства Турция — Африка в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

По его словам, одним из приоритетных направлений внешней политики Анкары является африканский континент.

«Наша страна (Турция) никогда не отворачивалась от Африки и африканских народов», — подчеркнул турецкий лидер.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с основателем компании SpaceX Илоном Маском.