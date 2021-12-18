Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Ростов» Кирилл Боженов, который играл на правах аренды за подмосковные «Химки», вернулся в свою команду. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ростовской команды.

Боженов и Сантос Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футболист перешел в «Ростов» из «Химок» в мае 2021 года и с лета играл в подмосковном клубе ан правах аренды.

При этом ранее стало известно, что возможностью приобретения 21-летнего игрока интересуется московская команда «Спартак», которая намерена расширить число своих защитников.

Отметим, в нынешнем сезоне Кирилл Боженов сыграл за «Химки» в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился в них результативными действиями.