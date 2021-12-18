Москва, , 11:18 — REGNUM Создаваемые на государственные средства фильмы должны объединять общество на основе традиционных ценностей, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин 17 декабря на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства РФ.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мишустин отметил усиление позиций российского кино в последние годы. Он обратил внимание на то, что доля отечественных картин в российском кинопрокате в 2021 года выросла до 30%. Председатель правительства добавил, что эти достижения частично объясняются поддержкой государства.

Главным требованием к фильмам, снимаемым на государственные средства, Мишустин назвал способность объединять общество.

«Эта история, которая связана с любовью к Родине, к семье, справедливостью, сохранением исторической правды, или, как выразился президент, «на основе здорового консерватизма», должна присутствовать в тех самых ориентирах, которые мы будем ожидать от государственных вложений», — заявил председатель правительства.

Он заявил, что в следующем году правительство выделит на поддержку кинематографа 5,5 млрд рублей. 4 млрд рублей на поддержку зрительского кино получит Фонд кино, ещё 1,5 млрд рублей будут направлены Министерству культуры.

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