Москва, 18 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Исключительно на двусторонней основе предлагает США переговоры по гарантиям безопасности Россия, вовлечение в этот процесс других стран лишит их смысла. Об этом 18 декабря сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это всё в прениях и словоблудии», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проекты договоров России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности обнародовал МИД РФ.