Берлин, 17 декабря, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Китай в бешенстве: решение Литвы разрешить Тайваню открыть посольство создает напряжение в отношениях с Европой. Теперь Китай открыто угрожает немецкому поставщику шин Continental, сообщает немецкое агентство DW.

Немецкий поставщик Continental втягивается в спор Китая с Литвой по тайваньскому вопросу. Согласно представленным данным, Китайская Народная Республика попросила компанию из Ганновера прекратить использование первичных компонентов, произведенных в Литве.

«Continental получает угрожающие сигналы о том, что поставки с литовского завода в Китай больше не разрешены», — заявил один из источников агентства.

Третий по величине поставщик автокомпонентов в мире, который производит свою продукцию на заводе в Каунасе в 100 км к западу от литовской столицы, отказался комментировать ситуацию.

Министерство иностранных дел Китая отрицает, что оказывало давление на транснациональные корпорации, чтобы те не использовали продукцию, произведенную в Литве. Однако оно раскритиковало Литву за ее позицию в отношении Тайваня.

«Китайские компании не считали Литву надежным партнером. Рассматривая Тайвань как независимое государство, член ЕС вмешивается во внутренние дела и серьезно ущемляет коренные интересы Китая», — отметил представитель министерства иностранных дел.