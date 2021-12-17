Берлин, 17 декабря, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Смертность в Федеративной Республике Германии в 2021 году впервые с момента её образования может превысить миллион человек. Об этом сообщает 17 декабря журнал Spiegel со ссылкой на Федеральный институт демографических исследований (BiB).

Согалсно его оценкам, к концу текущего года смертность в Германии составит 1,02−1,03 миллиона человек. Для сравнения, в прошлом году официальная статистика зарегистрировала 985 тысяч смертей, а десятью годами ранее — 859 тысяч.

В институте отмечают, что распространение коронавируса играет важную, но не решающую роль в этом показателе. Ключом к объяснению роста смертности является возрастная структура населения Германии. С демографической точки зрения можно было за десятилетия предвидеть, что ежегодное число умерших однажды превысит миллионную отметку, указывают специалисты.

«Пандемия COVID-19, которая в основном привела к увеличению смертности среди пожилых людей, немного ускорила тенденцию роста», — заявил научный сотрудник BiB в области исследований демографических изменений и долголетия Майкл Мюлихен.

По данным института, за январь-ноябрь в Германии умерли свыше 915 тысяч человек. При этом основной причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Точное количество умерших от COVID-19 в текущем году году, пока не установлено.