Берлин, , 07:48 — REGNUM Сотрудники немецкой полиции признаны виновными в нападении на беженцев. Весной 2020 года они были освобождены от своих должностных обязательств. Теперь двое немецких полицейских в Швайнфурте официально осуждены за расистские действия. Еще четыре сотрудника полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 17 декабря.

После выявления явных ксенофобских действий окружной суд Швайнфурта осудил двух полицейских за превышение полномочий, в связи с чем мужчинам не разрешено работать в полиции и других правоохранительных органах с весны 2020 года.

«Судебное разбирательство в отношении одного из обвиняемых офицеров полиции временно приостановлено», — сообщает Главное управление полиции Нижней Франконии в Вюрцбурге.

Окружной суд приговорил одного из полицейских к одному году и двум месяцам условного заключения за превышение полномочий. В докладе утверждается, что подсудимый нарушил человеческие и личные права беженцев. Второй обвиняемый был оштрафован за незаконное проникновение и раскрытие служебной тайны.