Салерно, Италия, , 21:57 — REGNUM 17 декабря в Салерно на стадионе «Стадио Аречи» «Салернитана» в матче восемнадцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

На матч назначена бригада арбитров во главе с Маурицио Мариано. Ассистенты главного судьи — Валерио Коларосси и Дарио Цеццони.

Стартовые составы команд:

«Салернитана»: Винченцо Фьорилло, Норберт Дьомбер, Лука Богдан, Риккардо Гальоло, Лассана Кулибали, Лука Раньери, Франк Рибери, Григорис Кастанос, Джоэл Оби, Филиппо Делли Карри, Симеон Нванкво.

«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д’Амброзио, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Алексис Санчес, Эдин Джеко.

В последний раз «Интер» и «Салернитана» играли между собой 11 апреля 1999 года, то есть 22 года назад. Тот матч завершился уверенной победой команды из Салерно со счетом 2:0.