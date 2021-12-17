Кабул, 17 декабря, 2021, 21:24 — ИА Регнум. За последние годы афганская армия унаследовала десятки баз. По словам Салеха, первого вице-президента, эти базы «можно защитить, но защитить их нелегко». Особенно, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили больше территории и перекрыли коммуникации. Весной того же года Салех написал в электронном письме: «Были дни, когда я получал тысячи сообщений WhatsApp или телефонных звонков с этих осажденных баз с просьбами о помощи». Многие солдаты, бродившие по стране, публиковали в социальных сетях истории отчаяния, пишет афганская газета Hasht e Subh Daily.

U.S. Department of State Ашраф Гани

Салех говорит: «Количество случаев дезертирства увеличилось до 700 в день из-за голода, жажды, нехватки транспортных средств, отсутствия припасов и поддержки с воздуха».

В начале июля Гани и его советники вернулись из поездки в Вашингтон, где они продемонстрировали стойкость и оптимизм. Но по воспоминаниям Мухиба, «мы были полностью разочарованы». По данным журнала «Long War», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировали около 80 из 400 уездов страны, когда американские войска начали отход.

К 10 июля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль более 200 уездов. Они быстро захватили пограничные переходы на границе с Пакистаном и Ираном, которые приносили большие таможенные сборы. Затем они взяли под свой контроль крупные города и другие районы недалеко от Кабула. «Мы не могли противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и мы не были полностью уверены в том, что американцы могут или не могут предпринять, и крах наступил очень быстро», — сказал Мохеб.

23 июля Байден позвонил Гани и сказал: «Мне не нужно рассказывать вам о представлении о ситуации, которая царит во всем мире и в некоторых частях Афганистана. Я считаю, что с точки зрения борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ситуация складывается не лучшим образом». Генералы США пытались убедить Гани разработать новый военный план, в котором военно-воздушные силы будут сосредоточены на защите крупных населенных пунктов, таких как Кабул. Байден предложил Гани провести на следующей неделе пресс-конференцию с видными афганскими политиками, включая Абдуллу, Дустума, Карзая и Мохаммада Мохакека, лидера хазарейского меньшинства Афганистана. «Все вы, в том числе министр обороны Бисмилла Хан, должны поддержать эту новую стратегию защиты Кабула и крупных городов», — сказал Байден.

«Я не военный, поэтому не могу точно сказать, каков этот план», — сказал Байден. Но если Гани согласится с этой идеей, он не только получит дополнительную помощь, но и изменит общественное мнение. «Если мы будем понимать, в чем заключается этот план и что надлежит делать, мы продолжим оказывать непосредственную поддержку с воздуха».

Гани сказал, что проведет пресс-конференцию, но его силам нужно больше вылетов самолетов США для нанесения ударов с воздуха по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поддержка с воздуха жизненно важна.

«Понимаете, поддержка с воздуха возможна только при наличии военной стратегии», — ответил Байден. Он добавил, что один из его генералов немедленно свяжется с Гани, чтобы согласовать военные планы.

Два дня спустя Пентагон объявил, что в ближайшие недели нанесет сильные авиаудары по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гани встретился с политическими лидерами и отправился в провинции и на военные базы, чтобы сконцентрировать войска. 2 августа Гани раскритиковал администрацию Байдена, когда она представила Конгрессу свою новую военную стратегию. «Причина сложившейся ситуации в том, что это решение было принято внезапно», — сказал он. Однако он предположил, что его правительство удержит ситуацию под контролнм «в течение шести месяцев».

Гани решил поехать в Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана Ибрагима Раиси. Гани в течение нескольких лет вел переговоры с Ираном по соглашению о безопасности и экономике. Он переговорил об этом с Блинкеном перед отъездом. Они потратили первые десять или пятнадцать минут разговора на анализ возможных последствий соглашения Кабул-Тегеран для внешней политики США. Блинкен предупредил Гани: «Если законы США будут нарушены, Кабул потеряет нашу поддержку». Далее разговор сосредоточился на запасе прочности Исламской Республики.

Когда разговор зашел о войне, Гани говорил об ошибках США, особенно о длительных переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гани сказал Блинкену, что кабульские переговорщики сообщили ему, что «все, что хочет «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — это военная победа». При всем уважении, наши международные партнеры неверно истолковали намерения и характер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Текущая позиция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «Сдавайтесь, сдавайтесь, сдавайтесь»…

Блинкен сказал, что Гани все еще может прийти к соглашению, «не рискуя собой». Халилзад работал над новым предложением: прекращение огня на месяц в обмен на освобождение 3000 заключенных. Гани категорически отверг это. Если он освободит тысячи других узников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «страна развалится; армия больше не будет воевать».

6 августа «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил первый провинциальный центр — Зарандж, столицу провинции Нимроз на юге Афганистана. На следующий день посольство США призвало всех американских граждан покинуть Афганистан. Офис Гани продолжил публиковать в социальных сетях отчеты о реформах в Афганистане. Заявления для прессы были сочтены ложью. Шахзад Акбар, глава Независимой комиссии по правам человека, сказал: «Возможно, это была контрмера, но это было как нечто из параллельного мира». 10 августа на официальной странице Гани в Facebook было объявлено о новых инфраструктурных проектах, в том числе о проекте в северном городе Кундуз, где уже развевался флаг «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завоевывали Афганистан в середине 1990-х годов, они иногда захватывали афганские города без особого сопротивления и соглашались на капитуляцию врага в обмен на отказ от наказания. Быстрая бескровная смена власти вновь повторялась в Афганистане, демонстрируя родственность душ боевиков даже в разгар жестокого насилия. Сдача, условное освобождение и временное местное прекращение огня применялись наряду с карательными мерами, убийствами и казнями. Прошлым летом Бисмилла Хан сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предлагали деньги и льготы солдатам Исламской республики, и отказ от преследования за сдачу в плен. «В августе деньги быстро изменили все», — сказал высокопоставленный британский военный. Афганские силы безопасности были просто куплены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В течение нескольких недель Соединенные Штаты и их европейские союзники пытались избежать эвакуации своего персонала или афганцев, которые на них работали, опасаясь, что это может показаться поспешным уходом, но в начале августа британские военные эвакуировали подразделение разведки, которое перехватывало сообщения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь столицы провинций пали одна за другой. 12 августа пал Газни. Позже вечером того же дня Байден и министр обороны Ллойд Остин связались с Гани и сообщили ему, что 3000 американских солдат прибывают в Кабул, чтобы захватить аэропорт Кабула. Эти силы не были посланы для защиты Кабула от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они должны были защищать эвакуируемый американский персонал. На следующий день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Герат и Кандагар. Дустум и Атта Мохаммад Нур, лидеры Севера, бежали в Узбекистан.

Халилзад и его команда все еще искали соглашения о возможном прекращении наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Кабул. Гани призвал отправить в Доху делегацию во главе с Абдуллой и Карзаем для переговоров с муллой Бародаром и его коллегами об упорядоченной передаче власти. Идея заключалась в том, чтобы Гани принял все, о чем требовало движение, включая его отставку. Гани сказал, что готов уйти в отставку, но только в случае проведения выборов. Американцы считали это нереальным. В субботу, 14 августа, Гани отозвал свое заявление на фоне сообщений о присутствии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле. Теперь он только надеялся передать власть через Лойя джиргу. Он сказал Блинкену, что готов принять все, что было согласовано с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Блинкен призвал его «как можно скорее направить делегацию в Доху, чтобы показать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что это серьезный процесс».

«Пожалуйста, по возможности договоритесь о достойном процессе», — сказал Гани. Он был непреклонен в том, что любая передача власти должна быть одобрена афганским парламентом. «Пожалуйста, сообщите талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что это не сдача».

«Мы хотим достойного мира», — сказал Блинкен.

Гани сказал ему, что «будет сражаться насмерть, если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергнет эту последнюю попытку организовать упорядоченную передачу власти или не будет добросовестно вести переговоры». Он назначил делегацию, запрошенную Блинкеном — тринадцать человек, включая Дустума, Карзая, Абдуллу и Мухиба ‑ и объявил, что они решат судьбу Исламской республики в переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гани сказал Мохебу, что принятием этого решения Исламская республика прекращает свое существование.

«Сети преступности, насилия и наркотиков питаются людьми, лишенными прав», — написал Гани в своей книге «Неудачные правительства», опубликованной в 2008 году. Эта проблема находится «в центре систематического мирового кризиса». Афганистан был бедным, но стабильным и мирным государством до советского вторжения в 1979 году, которое разожгло 42-летнюю войну, в значительной степени управляемую мировыми державами. Пакистан, Саудовская Аравия и США оказывали поддержку деньгами и оружием афганским экстремистам, которые воевали против Советского Союза в 1980-х годах. Пакистан оказал талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) финансовую и военную поддержку в середине 1990-х годов. Вторжение 11 сентября под руководством США усилило коррумпированных полевых командиров по всему Афганистану пд флагом борьбы с терроризмом, а падение режима «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не помешало Пакистану помочь возрождению движения. К тому времени, когда Гани пришел к власти в 2014 году, возродившиеся талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые более десяти лет находились в подполье и получали тайную помощь пакистанской армии и разведки, продемонстрировали неспособность Исламской Республики защитить себя. В Соединенных Штатах и Европе общественное мнение было настроено негативно по отношению к войне, что привело к сокращению войск и помощи. Несмотря на все усилия по укреплению молодой демократии Афганистана, было маловероятным, что она выживет; тем более, после 2017 года, когда Исламская республика была вынуждена смириться с безрассудными решениями Трампа.

Трудно оценить последнее решение Гани на посту президента покинуть Афганистан. В августе прошлого года бывший посол Афганистана в Таджикистане обвинил Гани в краже более 150 миллионов долларов, хотя посол не представил никаких доказательств в обоснование своего утверждения. Гани назвал обвинения «абсолютно ложными». В Соединенных Штатах специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана начал расследование, но обвинения остаются неподтвержденными.

В конце июля Гани и Мухиб впервые заговорили о возможности побега. Одним из приоритетов Гани было спасти его коллекцию книг. Он предпочел отступить из столицы в восточный Афганистан, где у него были военные и политические союзники. Мухиб считал, что, если ему придется бежать, то в Таджикистан или Узбекистан, потому что вылететь было можно на одном из четырех вертолетов Ми-17. В августе Мохеб попросил Каххара Кучи, руководителя службы безопасности президента, подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации. Но когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в пригород Кабула и процесс эвакуации США ускорился, Мухиб не знал, будут ли он и Гани эвакуированы.

14 августа Мухиб узнал, что один из его коллег в президентском дворце числится в утвержденном США списке эвакуированных афганцев. В тот же день Мухиб разговаривал по телефону с сотрудником госдепартамента. В разговоре Мухиб спросил: «Есть ли план эвакуации для меня и Гани?» Тот что-то промямлил.

Мохеб был членом чат-группы, в которую входили высокопоставленные сотрудники афганской разведки и безопасности. 14-го ночью на канале поделились плохими новостями. Нангархар и несколько других провинций перешли к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Воскресным утром 15-го числа Мухиб покинул свою официальную резиденцию и направился в офис Гани на ежедневную встречу в 9:00. Теперь канал сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигли Кабула. Боевики могли быть местными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые решили заявить о себе, это могли быть преступники в одежде талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или могли быть членами какой-либо группировки. Поступали также многочисленные сообщения о том, что кабульская полиция, солдаты и силы безопасности сняли свою форму, побросали оружие и разбежались по домам.

Халилзад вспоминает, как тем утром в Дохе встретил Бародара брата в отеле «Ritz-Carlton». Во время переговоров Бародар «согласился, что они не войдут в Кабул». Бародар добавил, что отзовет сотни талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые уже вошли в Кабул. Исходя из заявлений Гани накануне, Халилзад надеялся на двухнедельное прекращение огня и постепенную передачу власти в Кабуле в рамках небольшой Лойя джирги. Халилзад проинформировал помощника Гани Абдул Салама Рахими через WhatsApp. Рахими сообщил Гани, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали не входить в Кабул. Это было основано на гарантиях Халилзада и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но Гани считал оба источника ненадежными.

Президентский дворец и посольство США находились в так называемой Зеленой зоне Кабула, обнесенной стенами и с вооруженной охраной. Кордоны силовиков наблюдали за дорогами Зеленой зоны с помощью аэростата, оснащенного камерой с высоким разрешением. Примерно в 9:00 того же дня временный поверенный в делах посольства США в Кабуле Росс Уилсон сообщил, что большое количество полицейских и охранников оставило свои посты и что сеть безопасности Зеленой зоны практически разрушена. Он проконсультировался с Вашингтоном и приказал немедленно эвакуировать весь оставшийся персонал США из посольства в аэропорт Кабула. Уилсон не сообщил Гани, что Зеленая зона больше не безопасна. Представители министерства обороны составили список афганских генералов и высокопоставленных чиновников министерства обороны, которые в случае необходимости покинут страну. Но Пентагон никогда официально не рассматривал возможную эвакуацию Гани — вопрос, который был важен для Госдепартамента.

Было жаркое утро 15 августа. Мухиб посетил Гани около 11:00 с дипломатом из Объединенных Арабских Эмиратов. Место встречи — открытое пространство на лужайке рядом с кабинетом президента. Обсуждая свой возможный план эвакуации, они увидели на горизонте американские вертолеты «Чинук» и «Блэк Хок». Затем они услышали выстрелы из-за пределов резиденции. Телохранители Гани завели его внутрь. В полдень Мухеб и Гани встретились в его библиотеке. Они согласились, что Рула Гани и ненужный персонал должны как можно скорее отправиться в ОАЭ. Мухиб зарезервировал место, позвонив на рейс ОАЭ в 16:00. Гани попросил Мухиба сопровождать Рулу в Дубай, а затем присоединиться к переговорной группе в Дохе, чтобы завершить переговоры с Халилзадом и Бародаром о передаче Кабула.

Примерно в час ночи Мухиб получил текстовое сообщение о том, что Халил Хаккани, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хочет поговорить с ним. Мухиб вспоминает, что он позвонил по пакистанскому номеру и что послание Хаккани было, по сути, «требованием сдачи». Хаккани сказал, что сможет встретиться после соответствующего заявления. Когда Мухиб предложил сначала договориться, Хаккани повторил свои слова и повесил трубку. Мухиб позвонил заместителю Халилзада, Тому Уэсту, в Доху, чтобы сообщить ему о звонке. Том Уэст сказал Мухибу, чтобы он не ходил на встречу, так как это может быть ловушкой. Мохеб вернулся в резиденцию Гани около 2 часов ночи. Он сопровождал Рулу Гани к вертолетной площадке позади дворца. Они должны были вылететь в международный аэропорт имени Хамида Карзая, а затем в ОАЭ. Три из четырех президентских вертолетов сейчас находились в резиденции, а четвертый — в аэропорту Кабула. Он обнаружил, что пилоты полностью заправили вертолеты топливом, потому что они хотели как можно скорее вылететь прямо в Таджикистан, где в последние дни укрылись другие афганские военные летчики. Пилоты не хотели лететь с Рулой в аэропорт, потому что они получили сообщения о том, что мятежные афганские солдаты сбивали там вертолеты. Кучи, начальник президентской охраны, подошел к Мухибу.

«Если вы уедете, вы подвергнете опасности жизнь президента», — сказал он.

Мухиб спросил: «Вы хотите, чтобы я остался?»

— «Нет, прошу взять с собой президента».

Мухиб сомневался, что, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) войдут в резиденцию, все телохранители Гани останутся ему верными. Кучи отметил, что у него не было средств для защиты президента. Мухиб помог Руле сесть в вертолет и попросил подождать. Мухиб вернулся в резиденцию президента вместе с Кучи.

Он увидел стоящего внутри Гани и взял его за руку. «Господин президент, нам пора идти».

Гани хотел подняться наверх за припасами, но Мухиб беспокоился, что любая возможная задержка усилит опасность. Гани сел в машину без паспорта.

У вертолетной площадки охрана и персонал громко спорили о том, кто полетит. Пилоты заявили, что вертолет может взять только шесть человек. Вместе с Гани, Рулой и Мухибом в вертолет сели еще девять официальных лиц. Десятки других сотрудников резиденции, включая Рахими, который все еще говорил с Халилзадом о катастрофе и не знал, куда ушли Гани и Мухиб, остались.

Около 2:30 летчики взлетели. Три вертолета Ми-17 медленно пролетели над дворцовыми садами, взяв курс на север, пролетев над крышами Кабула к перевалу Саланг, к реке Амударья и Узбекистану.