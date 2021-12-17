Лондон, , 21:21 — REGNUM В Британии за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено более чем у 93 тыс. человек, сообщает 17 декабря правительство страны.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это рекордная цифра с начала пандемии.

Заражение было выявлено у 93 045 человек, после чего общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Британии составило 11 190 354.

Стоит отметить, что днём ранее в Британии заявили о 88 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

При этом число смертей от COVID-19 почти не изменилось, составив за сутки 145 случаев.

Такой всплеск новых заражений происходит на фоне почти 90% вакцинации взрослого населения страны.

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