Пекин, , 21:13 — REGNUM Китай оказывает помощь метеорологической информацией другим странам, включая расположенные по маршруту «Пояса и пути». Об этом 17 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что среди получателей сведений в серии метеоспутников «Фэнъюнь» находится 121 страна и регион мира.

Заявки на использование запущенных в текущем году новых спутников данной серии, проходящих летные испытания, уже подали ряд зарубежных клиентов. Кроме того, Китай оказывает содействие в технической подготовке специалистов в количестве 1 тыс. 400 человек из 92 стран мира.

Сообщается, что в ближайшие пять лет Китай выведет на орбиту еще пять метеоспутников данной системы. Данные иностранным партнерам предоставляются на безвозмездной основе, проинформировали в Китайском метеорологическом управлении.