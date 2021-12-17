Пекин, , 21:08 — REGNUM В сторону понижения скорректирован объем ВВП Китая по итогам 2020 года. Общий показатель ВВП, первоначально составивший 101,36 трлн юаней (около 16 трлн долларов), в результате снизился почти на 242 млрд юаней. Об этом 17 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

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По данным того же ГСУ, объем ВВП в постоянных ценах в стране за тот же период увеличился на 2,2%, снизившись от предварительного прогноза на 0,1%. В Китае в соответствии с национальной системой экономического учета, ВВП ежегодно рассчитывается дважды. Вслед за предварительным расчетом, в зависимости от отчетов соответствующих ведомств, происходит его пересмотр с коррекцией в ту или иную сторону.