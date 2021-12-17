Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Насир Ахмад Фаик занял должность постоянного представителя Афганистана при ООН, сменив на этом посту Гуляма Мохаммада Исхакзая, об отставке которого стало известно ранее. Об этом сообщает 17 декабря газета «8 Собх» со ссылкой на постоянное представительство Афганистана при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Сам Насир Ахмад Файек написал в своём микроблоге в Twitter, что взял на себя «большую ответственность в сложных и нестабильных условиях» и намерен прилодить все усилия для того, чтобы «голос афганского народа, страдающего от высокого уровня безработицы, голода, бедности, зимних холодов и нарушений прав человека, был услышан ООН и её официальными лицами».

Несколько дней назад комитет ООН по аккредитации подтвердил статус Гуляма Мохаммада Исхакзая в качестве постоянного представителя Афганистана. При этом комитет отверг кандидатуру Сухейля Шахина, назначенного «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве представителем его правительства в ООН.

Однако сам Гулям Мохаммад Исхакзай, который был назначен на этот пост в конце правления Ашрафа Гани, отказался представлять Афганистан в Организации Объединенных Наций.