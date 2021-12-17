Москва, , 18:19 — REGNUM Группа Cream Soda выпустила песню под названием «Год тигра». О выходе композиции коллектив сообщил в своём Instagram-аккаунте 17 декабря.

Анна Романовская, солистка группы Cream Soda Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/tv/CXjtIcmDz-N/

«В надежде на то, что человечество победит коронавирус, мы бросаем всю свою веру и любовь в наступающий год тигра!» — подписали публикацию участники Cream Soda. В записи трека также приняла участие группа «Казускома».

Ранее группа Cream Soda выпустила клип на песню «Подожгу». В ролике снимались блогеры Ян Гэ, Wylsacom, историк Евгений Понасенков, актёры Саша Бортич, Никита Кукушкин, музыканты Аркадий Укупник, Софья Таюрская, Илья Прусикин, шоумен Гоген Солнцев, комики Александр Гудков, Екатерина Варнава и многие другие.

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