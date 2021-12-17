Москва, 17 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Исполнители Сергей Лазарев и Влад Топалов представили совместную композицию «Новый год». О выходе песни Лазарев сообщил в личном Instagram-аккаунте 17 декабря.

Скриншот с YouTube Влад Топалов и Сергей Лазарев

https://www.instagram.com/tv/CXk6f8pglrc/

Артисты решили опубликовать трек в канун Нового года и 20-летнего юбилея создания группы Smash! «Мы решили добавить всем новогоднего настроения и сделать подарок тем, кто любил наш дуэт и до сих пор его помнит», — подписал пост Лазарев. Также певец анонсировал клип на трек, однако не уточнил дату его релиза.

ИА REGNUM напоминает, что коллектив Smash! был создан 19 декабря 2001 года Сергеем Лазаревым и Владом Топаловым. Дуэт просуществовал до 2004 года, однако затем артисты начали строить сольную карьеру.