Москва, 17 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Европейский центральный банк не повышает базовую ставку, так как действует с оглядкой на ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал решение европейского регулятора сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«ЕЦБ решил сохранять низкой ставку со строгой оглядкой на ФРС США. ФРС ставку не поднимает, и ЕЦБ следует в этой же канве. Но ФРС начали «ускорять снижение печатания денег». Для всех центробанков это сигнал к тому, что уже весной 2022 года ФРС начнёт повышать ставку. Мы понимаем, что инфляция напугала всех, и уже сейчас понятно, что план по поднятию ставки — это весна 2022 года, — сказал Головченко. — Иначе может быть переход в неконтролируемую инфляцию. И если инфляция в январе будет в США совсем-совсем страшной, то и ФРС, и ЕЦБ могут уже и в феврале свернуть печатание денег и начинать поднимать ставки».

Но, скорее всего, как полагает Головченко, рост ставки в США и Европе будет уже в феврале-апреле.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение европейского центрального банка сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне объяснили тем, что экономика ЕС все еще не полностью восстановилась после кризиса.