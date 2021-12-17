Рига, , 16:32 — REGNUM Парламент Латвии утвердил поправки к Гражданско-процессуальному закону страны, которые касаются прав должников. Об этом сообщил портал «МК-Латвия».

Долги Ccpixs.com

Сообщается, что, благодаря решению, материальное положение так называемых должников — людей, с зарплаты или пенсии которых судебный исполнитель принудительно отчисляет деньги в счет уплаты долга, административного штрафа или же алиментов, несколько улучшатся.

Так, отныне в большинстве случаев судебный исполнитель при взыскании средств будет обязан оставить должнику доход в размере до минимальной зарплаты — 500 евро. Также судебный исполнитель должен оставить в распоряжении неплательщика дополнительные 15% от минимальной зарплаты за каждого иждивенца — несовершеннолетнего ребенка.

Ранее сумма, которую кредиторы оставляли должнику на каждого ребенка в месяц, приравнивалась к размеру государственного пособия социального обеспечения, которая составляет 64,03 евро в месяц. Теперь сумма, которая остается на счету в распоряжении должника, хоть и ненамного, но увеличится, и составит 75 евро на каждого иждивенца.