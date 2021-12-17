Рига, , 16:26 — REGNUM

Мороз

На смену пасмурной и относительно теплой для этого времени года погоде в Латвии придут заметное похолодание и морозы. Об этом сообщило местное «Радио 4» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Значительных изменений погоды в грядущие выходные, 18−19 декабря, не ожидается. В ночь на субботу в центральной и восточной части страны немного похолодает, температура воздуха упадет до 0 … — 3 градусов. На остальной территории столбик термометра останется немного выше нуля. В ночь на воскресенье и днем температура воздуха в пределах 1 … 7 градусов тепла.

Уже в понедельник, 20 декабря, утром ожидается заметное похолодание от — 1 градуса на побережье в Курземе, до — 9 градусов на востоке Латвии. В ближайшие дни станет еще холоднее, ожидается, что в период с 22 по 24 декабря температура воздуха ночью на востоке Латвии опустится ниже отметки в — 20 градусов.

Синоптики надеются, что в канун латвийского Рождества (23 декабря) пройдут осадки в виде снега, в противном случае населению страны придется встречать так называемое «черное (бесснежное) Рождество».