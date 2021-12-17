Тверь, 17 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Проект бюджета Тверской области на 2022 — 2024 годы в первом чтении принят 17 декабря на пятом заседании Законодательного собрания Тверской области. Участие в заседании принял губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Проект бюджета Тверской области принят в первом чтении

«Мы взяли на себя серьезные обязательства по здравоохранению, объектам образования. Большие планы по приведению в нормативное состояние дорожной сети. Включили дополнительные предложения в Адресную инвестиционную программу. В медицине заложены объекты с горизонтом планирования на пять и более лет. Новые условия создаем для развития тверской городской агломерации. До 2026 года должна быть завершена газификация как базовое условие инвестиционной привлекательности муниципалитетов. И, конечно, социальный блок — это ежемесячные выплаты детям войны, поддержка многодетных семей, улучшение жилищных условий», — сказал на заседании Игорь Руденя.

Председатель ЗС Сергей Голубев отметил преемственность трехлетнего бюджета по отношению к действующему бюджету.

«Поддержаны все основные тенденции, которые обозначил губернатор Игорь Руденя — это расширение областной Адресной инвестиционной программы, средств на дороги, здравоохранение», — отметил спикер по итогам рассмотрения документа профильными комитетами парламента.

Также на заседании ЗС депутаты в двух чтениях рассмотрели проект закона «О городе Тверской области, удостоенном почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Этот статус присвоен городу Бологое указом президента РФ Владимира Путина в сентябре 2021 года. Ранее Игорь Руденя на встрече с президентом передал главе государства инициативу жителей Бологое удостоить их город высокого звания.

«Статус «Город трудовой доблести» — это, в первую очередь, признание заслуг людей, которые в самый сложный период работали и защищали свою территорию. Это наша дань уважения старшему поколению. Это также повышенные обязательства по благоустройству городской среды, сохранению исторического наследия. Надо принимать дополнительные шаги по развитию образовательной сферы, культуры и спорта, ремонту дворов в городе. Тогда этот статус будет работать в полной мере», — отметил Игорь Руденя.

Также депутаты поддержали изменения в законы Тверской области, в соответствии с которыми детям войны, проживающим в регионе, устанавливается ежемесячная выплата в размере 800 рублей.

Кроме того, постановлением Заксобрания на пост председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области назначена Татьяна Ипатова, более 10 лет возглавляющая региональную КСП.

«Рассчитываем, что деятельность Контрольно-счётной палаты Тверской области будет способствовать достижению национальных целей развития на территории нашего региона», — сказал Игорь Руденя, представляя депутатам кандидатуру Татьяны Ипатовой.

Также депутаты избрали уполномоченного по правам человека в регионе, на этот пост переизбрана Надежда Егорова, уже отработавшая в должности пятилетний срок.

«Работа уполномоченного содействовала разработке и реализации проектов в области демографии, здравоохранения, защиты трудовых прав граждан и прав людей с ограниченными возможностями здоровья, повышения качества коммунальных услуг в нашем регионе», — отметил Игорь Руденя.