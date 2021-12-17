Пенза, 17 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние пять лет более, чем в два раза сократился дефицит врачей специалистов. Только в 2021 году трудоустроились в региональные больницы 329 медиков, сообщает облминздрав.

(сс) jennycepeda Будущие медики

Как уверяют в ведомстве, решать проблему нехватки кадров позволяют беспрецедентные меры поддержки и набор абитуриентов на целевое обучение.

Так, в текущем году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» по 1 млн рублей выплатили 58 врачам, по 500 тыс. рублей получили 33 медработника среднего звена. Также при трудоустройстве врачей в районные больницы предусмотрены региональные стимулирующие выплаты, компенсация оплаты найма жилья и его приобретение.

За 2019−2020 годы для врачей межрайонных больниц за счет бюджета Пензенской области приобрели 42 квартиры. С этого года жильем обеспечивают и врачей, работающих с 2015 года в районных больницах. Для них приобретено 34 квартиры из 46 запланированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в сентябре на работу в региональное бюро судебно-медицинской экспертизы, благодаря федеральной программе «Земский доктор», пришли сразу шесть врачей. В 2022 году ожидают прихода еще двоих «целевиков» патологоанатомов, которые учатся в Пензе, и четверых судмедэкспертов, обучающихся в Саратове, Уфе, Казани и Самаре.

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