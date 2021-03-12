Пенза, 12 марта 2021, 11:39 — REGNUM В Пензенской области давно остро стоит кадровый вопрос в медицине. В настоящее время количество студентов, обучающихся по целевым направлениям в медицинских вузах, закрывает потребность региона в специалистах. Об этом заявил зампредседателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.
Острую нехватку во врачах испытывают жители сельской местности — в первичном звене, то есть в участковых больницах, амбулаториях, поликлиниках. Не так остро стоит проблема со средним медперсоналом, дефицит составляет порядка 70−80 человек. «Целевых» студентов, обучающихся в колледжах, достаточно, чтобы через год-два решить проблему с кадрами с среднем звене, добавил зампред.
ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области министерство здравоохранения с 17 марта по 14 мая начнет прием заявлений от абитуриентов на заключение договоров о целевом обучении в медицинских высших учебных заведениях.
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