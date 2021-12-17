Таллин, , 16:10 — REGNUM В министерстве социальных дел Эстонии предлагают изменить законы о пенсии по старости на льготных основаниях и пенсии за выслугу лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что ныне действующие законы действуют в стране с 1950-х годов для представителей некоторых профессий и предусматривают возможность выйти на пенсию на пять или десять лет раньше других, а в случае некоторых специальностей пенсионерами становятся, например, в 38 лет.

Теперь порядок предлагается изменить, крайним сроком накопления стажа на льготную пенсию называется 2036 год, а выплаты по ним будут длиться лишь до 2090 года. Таким образом, предусмотрен очень длительный переходный период, отметили в министерстве.

«Реформа льготных пенсий длится уже десятилетия, и настало время ее завершить», — заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Отказ в длительной перспективе от льготных пенсий в министерстве объясняют изменением условий работы на рынке труда. С учетом перемен теперь созданы возможности переобучения возрастных работников, пособия на переобучение и переквалификацию, различные виды накопительных пенсий.

Например, теперь у всех есть возможность выйти на гибкую пенсию за пять лет до наступления общего пенсионного возраста и работать одновременно с получением такой пенсии.

По словам министра, теперь обычным и нормальным является смена профессии в течение трудовой биографии.