Москва, 17 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Количество вакансий в России стало существенно выше докризисного уровня. Об этом 17 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Спрос на рабочую силу продолжает расти. Количество вакансий заметно выше, чем два года назад — где-то на треть», — заявила Набиуллина.

«Во многих отраслях ощущается нехватка персонала, причём как специалистов, так и неквалифицированных работников. Если посмотрим на миграционный приток рабочей силы, то он, по оперативным данным, уже вернулся к допандемическому уровню. Но из-за того, что спрос в отраслях с большой долей трудовых мигрантов — доставки товаров, строительстве, — за это время существенно вырос, их всё равно не хватает», — указала она.