Варшава, 17 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Сбежавший из Польши в Белоруссию солдат имел серьезные проблемы с законом и собирался увольняться из армии, Об этом 17 декабря заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

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«Солдат, который вчера пропал, имел серьезные проблемы с законом и подал рапорт об увольнении со службы», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госпогранкомитете Белоруссии заявили, что военнослужащий польской армии Эмиль Чечко 16 декабря нелегально перешёл границу и сдался белорусскими пограничникам, попросив политического убежища.

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